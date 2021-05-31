疫市奇葩｜姜濤成廣告界寵兒 獲地產商垂青斟拍樓盤廣告 (23:59)

男團MIRROR自出道以來人氣強勁，其中以姜濤人氣最高，加上他形象正面、有觀眾緣、工作態度認真，難怪深受品牌歡迎，火速成為廣告界寵兒。有指姜濤在2021年不足半年內，密密接下近50個不同商品的廣告或Ig post，包括時裝、化妝品、連鎖快餐店、電器、銀行等，當中更有不少是國際高檔品牌，假如當平均20萬元一個job計，短短5個月已掙1000萬元，絕對是疫市奇葩！

姜濤不但吸金力強，帶貨力亦很驚人，商品在他的Ig或廣告推介後，經常很快被「姜糖」搶購。據知情人士透露，姜濤在MIRROR 12子之中身價最高，廣告酬勞保守估計在6位數字中間，「有些藝人出商品的Ig Story未必一定收錢，但ViuTV很嚴謹，姜濤每個Ig post或Ig Story都必定收足錢。以姜濤現時的人氣，其實算合理，沒有開天殺價，加上為品牌帶來生意，所以有價有市」。據知除了大型商場的宣傳，姜濤亦被地產商看中斟拍樓盤廣告，估計最少有8至10個廣告排隊邀他拍攝。

有傳MIRROR自演唱會後人氣有增無減，廣告價亦上漲了約10%至20%。而隊友間很多時互相帶挈出席活動或廣告拍住上齊搵錢，例如隊長Lokman（楊樂文）及Jer（柳應廷）早前就孖住出席活動，影相加接受媒體訪問，「二人同行價」數小時即穩袋6位數；Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）及Edan（呂爵安）等亦各獲品牌支持，酬勞不相伯仲，實行密食當三番。

（即時娛樂）