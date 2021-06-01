公關鄭紹康爆「公關災難」 疑開冇罩生日船P惹爭議 (13:58)

公關鄭紹康昨天在Instagram貼出與眾多朋友出海開遊艇派對的大合照，出席者包括傅明憲﹑鄭俊弘和太太何雁詩﹑林奕匡太太李靄璣﹑麥大力﹑鄧佩儀和梁彥宗等，他們為鄭紹康慶祝生日，而打卡地點則是大潭灣，相當熱鬧。

大合照期間，眾人均沒有戴口罩，亦沒有保持社交距離。照片曝光後即惹爭議，有網民擔心會變成「播疫溫牀」，又指相中見到有小朋友出席，隨時爆出「PR群組」。

facebook專頁「中環十一少」亦談論此事，並寫道：「人多到可以分幾多隊玩奬門人？介紹返，疫情下自製公關災難的，就是自稱『天下第一關』嘅娛樂公關鄭紹康，而公司應改名做Number One PR Crisis，繼續承接部份TVB藝人和KOL的生意。政府以多次公開呼籲市民避免聚會，以免造成播疫風險，但呢班有名有姓的公眾人物，仍然以身試法，期待『天下第一關』的回應，希望別以『私人地方，並無違規』作擋箭牌，了無新意，公不了關。」

事件惹來網民爭論不休：「仲要全部唔戴口罩」﹑「生日大晒是常識」﹑「人類post少張相曬命真係慘過叫你去死」﹑「唔打針都唔係重點，係無帶罩，人哋係貴族有錢人，再多50人都得，邊會有事，罰只罰我地呢啲平民。」不過亦有網民說：「個個有晒疫苗紀錄先上船，根據法例50人內都未違法，冷箭睇清楚先放啦！」隨即有網民留言：「圖中有幾個小朋友，佢哋點打？唔係最細接種年齡係16歲咩？」該網民再覆：「小朋友就真係未打到嘅！」

到今日凌晨，鄭紹康在Ig為事件解畫：「出海本應是開心事，然而這張照片令大家誤會了，要跟朋友們說聲不好意思。」他又表示該遊艇由天星小輪改裝，船內有足夠空間，在出發前已經再三跟船主和相關單位溝通，他續說：「再次謝謝大家關心我和我朋友的健康。」有網民留言反問：「相關單位是警方嗎？」事後鄭紹康將該大合照刪走，剩下他和其他朋友的分批合照。

（即時娛樂）