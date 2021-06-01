港大學者稱沒接種疫苗應感羞恥 鄭中基轟林大慶講不負責任廢話 (17:54)

港大醫學院公共衛生學院講座教授林大慶前天曾表示，本港疫苗供應充足，卻屬全世界接種率最低之一，認為沒為群體免疫貢獻的港人應感羞恥，並建議政府容許已接種者在室外毋須戴口罩或容許6至8人一枱堂食，以鼓勵更多人接種。

林大慶的言論惹起坊間熱烈討論，其中「暴龍哥」鄭中基今午在facebook專頁，以市民鄭先生身分反駁林大慶說法，他先質問林大慶如何得出「應該感到羞恥」結論，之後鄭中基又表示香港人選擇暫時不打疫苗，包括好多不同原因：「有因為身體不適合的，有對疫苗有沒有信心的，有因為政府話賠唔賠的，也有人是家庭的唯一支柱，希望觀察多一陣子的。這些人並不是選擇不打，而是選擇睇定啲，穩陣啲之後才決定。

這些人是否要feel ashamed（感到羞恥）？身體狀況不適合都要感到羞恥？擔心自己和家人健康同生活，都要感到羞恥？作為一個大學教授，講一大堆不負責任嘅廢話，仲要怪責香港人？你嘅理據就係香港有咁多疫苗你哋都唔打，咁係咪即係等於有得食唔食罪大惡極呀？打手你都做唔掂，點做教授？」

不少網民留言讚鄭中基「太型」、「可唔可以用廣西話講多一次呢？」，舞台劇演員湯駿業也留言：「好想聽你親口講一次。」

（即時娛樂）