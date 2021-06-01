李我設靈｜遺孀蕭湘念亡夫：琴弦音斷 情意難忘 (18:55)

【今日直擊】有「香港廣播界開山祖師」之稱的李我（原名李晚景）上月初離世，享壽102歲，今天在香港殯儀館設靈，靈堂佈置簡潔，以白色鮮花為主，李我遺照是一張穿西裝打紅色領呔、臉帶笑容照片，橫匾寫着「福壽全歸」。

93歲遺孀蕭湘（湘姐）一早到靈堂打點，情緒平靜，其紅色心形花圈放在靈堂正中位置，寫着對亡夫的思念「琴弦音斷 情意難忘」，兒子李宗翰的花圈則放在隔籬。靈堂內播放李我生前演出過的處境劇《香港81》系列及訪問。

由於李我生前沒有任何宗教信仰，且為人豁達，不拘小節，所以喪禮不設宗教儀式，明早9時半大殮，10時半出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化後，骨灰會採綠色殯葬撒在紀念花園。

湘姐原本不接受訪問，但見到記者上前影相，雙手合十，不停說感激，她禮貌地說：「大家都有心，我是一個平凡人，你們不用這麼大陣仗，很感激大家（到來）。」她透露丈夫離世時很安詳，在離世前數個月進出醫院多次，也沒有老人病，血壓和心臟等機能都正常，臨終前還與她開玩笑，跟孫子、孫女叫她「嫲嫲」。湘姐說：「他很想吃東西，不過他只可以吃糊仔，他好聽話，多謝各位，李我由後生至今，都很尊重傳媒一直的幫忙。」

阮兆輝、洪朝豐、丁羽、鄧英敏、張文新與太太車淑梅、黃夏蕙及陶傑前來拜祭；港台、商台、羅家英和汪明荃、俞琤、胡楓、李龍、梁碧玲等則送上花圈悼念。洪朝豐逗留約1小時後離開，他稱不認識李我叔，亦沒見過對方，他是陪教他南音和寫作的劇作家溫志鵬到靈堂弔唁。問洪朝豐身體狀况如何？他說：「多謝關心。」

（即時娛樂）