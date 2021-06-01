老公陪綵排｜莫文蔚工作中慶祝51歲生日 狂派飛吻 (19:55)

【今日直擊】莫文蔚（Karen）將於6月11日至13日，一連3日假紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。Karen與一眾舞蹈員在邵氏影城綵排個唱，適逢明天（2日）是Karen的51歲生日，大會送上網球場蛋糕祝賀，令壽星女驚喜萬分，狂派飛吻。

Karen表示生日願望是演唱會成功，最喜歡工作中度過生日，又不用想節目，老公亦陪她綵排。距離開騷不足兩星期，Karen表示進度正常，但心情已迫不及待，她說：「開騷壓力實會有，但更多的是期待，因已很久沒在香港開演唱會。」現場見她被舞蹈員抬起及凌空倒立等動作，Karen表示喜歡這些動作，跟舞蹈員有默契。

提到政府研究在第五波疫情時，考慮限制未接種疫苗者進入表演場所，Karen表示輪不到她擔心，大家要保護自己。問到若實施，可有多手準備？Karen坦言：「冇呀！The show must go on！」問到紅館可有要求他們打疫苗？Karen表示紅館有一套防疫措施，台前幕後均需做核酸檢測，上台表演者更要提供7日內的核酸檢測報告，總之能夠做的措施都會做足。

Karen曾演繹多首電影歌曲作品，其中來自電影《食神》的《初戀》是其中之一，Karen日前重新演繹這首歌，並以邊拍MV邊現場收音方式收錄，Karen與結他手坐上小艇拍攝，她笑言：「呢首歌嚟自1980年代，當年扒艇仔都係情侶拍拖指定活動，我同結他手喺艇上演唱嘅畫面，相信會喚起不少人拍拖時嘅難忘片段。」在船上拍攝，海浪會令小艇載浮載沉，導演特別安排水流較慢的水域拍攝，以免小艇過度搖晃，幸好Karen從不會暈船浪呢！

（即時娛樂）