再見安仔｜《開心速遞》有洋葱 周嘉洛爆喊不捨「熊家」 (21:28)

安仔在吳旺達生活1個月後，每天跟家人視像見面。（無綫電視網上視頻截圖）

熊尚善是一個好媽媽。（無綫電視網上視頻截圖）

安仔知道媽媽原來一早飛往吳旺達為他安頓一切。（無綫電視網上視頻截圖）

當安仔離家後，二姨、叔公和三姨表現不捨。（無綫電視網上視頻截圖）

原來熊家上下是不想安仔太不捨得他們，才以冷淡態度對待。（無綫電視網上視頻截圖）

金城安跟女友和好兄弟話別。（無綫電視網上視頻截圖）

今晚（1日）播出的《愛‧回家之開心速遞》內有洋葱，場面感人。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》今晚（1日）播出第1255集「再見安仔」，亦是「金城安」周嘉洛暫別該劇的最後一集，今集充滿「洋葱」。

劇情講到金城安喜獲「吳旺達領事館」聘用，初步合約為期1年，金城安以為家人包括公公熊樹根（劉丹飾）、媽媽熊尚善（滕麗名飾）、叔公熊樹仁（單立文飾）、二姨熊若水（呂慧儀飾）和三姨熊心如（蘇韻姿飾）會捨不得他，豈料家人竟表現冷漠兼「冇反應」，令金城安感到不是味兒；反而金城安女友Bonnie（林凱恩飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）等則不忍與金城安話別，Bonnie更忍不住流淚，不捨男友離開，金城安承諾會跟女友視像通話。

期間金城安還指摘家人冷酷無情，Bonnie及朱凌凌安慰他，並為其家人講好說話，及後金城安發現家人行徑愈來愈過分，除了將物品霸佔他的房間外，金城安離港當天，家人亦表現冷淡，而且沒有送機，令他感到失望。

當金城安抵達吳旺達後，才發現家人對他照顧周到，原來媽媽提早到吳旺達視察環境，並為兒子打點一切，並跟當地接待人員打招呼，二姨、三姨和叔公亦暗中為金城安準備好生活用品，公公就託陳師奶的親戚代為照顧安仔，此時安仔即透過視像邊爆喊邊跟家人道歉，熊家上下亦感動落淚，場面感人。而安仔在吳旺達1個月後，已經適應當地環境，並經常寄明信片返港給家人。

（即時娛樂）