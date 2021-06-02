李我出殯｜羅家英送別一代播音天王 胡楓憶當年全香港人聽《天空小說》 (12:21)

【今日直擊】有「播音天王」之稱的李我（原名李晚景）上月初逝世，享壽102歲，今晨於香港殯儀館出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰採綠色殯葬撒在紀念花園。

李我的遺孀蕭湘於9時10分在友人陪同下到達殯儀館。俞琤、陶傑、黃夏蕙等現身送別，胡楓、丁羽、羅家英、阮兆輝及李龍等扶靈。

羅家英表示其父親跟李我叔很熟，他小時候已認識對方，惟於羅父逝世後未再見李我叔，直至後來到李我叔屋企唱粵曲，雙方才熟絡起來。家英哥說︰「最後一次見李我叔是10多年前，但我有打探對方消息，知道李我叔和太太入住老人院。商台對他很好，他是商台開國功臣，貢獻良多，很少有這麼好的老闆。李我叔有才華，寫得一手好書法，又懂古典文學。他讀書不多，但社會經驗豐富，記性好，精通廣州和香港典故，是時代見證。他愛風花雪月，說名人笑話，見多識廣，所以他出了數本書。（李我叔逝世是香港損失？）沒辦法，他已高齡。他是無可替代，我作為後輩，便懷念他，來送他一程。」

胡楓早在粵語片年代已認識李我叔，兩人雖未曾合作，卻是談得來的好友。他說︰「我很欣賞他，他當年在廣州風行電台主持的《天空小說》，12時許開咪，全香港都開收音機聽，很難得。他為人疏爽、開朗又講得笑。」

相關新聞︰鶼鰈情深71年 蕭湘平靜致悼辭︰這是笑喪 我們應該笑

相關新聞︰李我設靈 「琴弦音斷」花圈念71年鶼鰈情 蕭湘：離世前仍開玩笑 夫走得安詳

（即時娛樂）