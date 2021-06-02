李麗珍喪母打擊缺席首映 朱栢康血糖低影相後突然「失蹤」 (14:46)

有指李麗珍因在不足一年內飽受父母先後離世的打擊而閉關。（資料圖片）

朱栢康、蔡思韵、寶珮如等昨晚出席電影《濁水漂流》慈善首映禮，傳母親近日離世的主角李麗珍以「家中有事」為由缺席。有指李麗珍在不足一年內飽受父母先後離世的打擊，朱栢康受訪時坦言擔心對方情况，希望她能有充足休息，調整好心情。蔡思韵亦說︰「有留意報道，很理解她的傷心，希望她保重身體，盡快回復心情和節哀。」

朱栢康在活動上影相後突然「失蹤」，原來他因為血糖低要入後台吃東西。他表示初中起已有血糖低問題，忙碌、壓力大或食無定時就會發病。他說︰「我常說自己不適合做這行﹗我平日開工時會隨身帶備小食，最愛食薯片。」蔡思韵回憶有次見朱栢康拍完破地獄戲分時因頭暈要坐下來休息，朱栢康說︰「當時已是凌晨，又不能吃東西兼要練習破地獄儀式，真的暈一暈。」

政府日前表示若第五波疫情來臨，會對未接種疫苗者採取較嚴格的要求和限制，例如會研究是否限制未接種者進入食肆、地盤、學校、娛樂處所等場所。兩人被問到如措施實行會否擔心影響票房時，朱栢康說︰「一定會有少少影響，沒辦法，打針冇得迫，要視乎大眾意願。」蔡思韵則表示︰「《幻愛》上映時也經歷過戲院關閉及入座率減少等問題，疫情影響全世界，只能聽天由命，希望會好轉。」

（即時娛樂）