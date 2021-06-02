雖然搞笑但很有用｜鄭伊健扮家英哥揈頭 營造長髮飄逸效果 (16:35)

鄭伊健入行以來拍過無數廣告，對於保健產品代言他特別講究，今次擔任育髮系列代言人，他事前與廣告商的代表見面溝通，還親自服用產品超過3個月，他滿意後才答應合作。他坦言亦曾有擔心脫髮問題，但有秘方：「其實冇得太驚嘅，最緊要做好自己，脫髮問題是關遺傳基因、日常護理，我主張多做運動和均衡飲食。」

拍攝廣告當日，為展示招牌長髮飄逸效果，伊健在鏡頭前不停自轉又手舞足蹈。為了帶節奏兼有美感，伊健靈機一觸，引用家英哥在電影《大內密探零零發》中的經典動作和金句：「豈有此理 豈有此理 豈有此理」，左右揈頭，雖然搞笑但很有用，伊健還一Take搞掂！

之後導演要求伊健與跑車競賽，以展示Man爆魅力，為了與攝影師和燈光師配合，看似簡單的跑步動作，其實難度極高。伊健說：「我有熱身和拉筋，今次只負責跑，好輕鬆，最辛苦係成隊crew帶埋器材跟住我跑，來回跑咗好多次。雖然唔使我跑得好快，但要拍出效果，需要好好配合。」

鏡頭另一邊，伊健「駕駛」價值約500萬港元的麥拿倫超級跑車與自己競賽，可惜因為保險和安全理由，只可以坐在車廂內拍攝，有得睇無得「駛」。

（即時娛樂）