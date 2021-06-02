世界需要正能量｜吳君如新戲獲邀參加3個歐美影展 (16:45)

由吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇⼩⼦》，強勢衝入歐美電影節。（大會提供）

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如、梁仲恆（阿炳）、張繼聰、盧海鵬和錢小豪等演出，3個月前預告曝光後，引起關注。

日前電影再有好消息，獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐多個電影大獎，包括「新導演獎」（White Mulberry Award）及於「光芒乍現：香港電影新動力」（Hong Kong New Talents）單元放映；第18屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏⽇電影節》競賽單元及成為第20屆《紐約亞洲電影節》參展作品，連中三元，可喜可賀。

作為歐洲最大型的亞洲電影作品放映平台，《遠東國際電影節》主席Sabrina Baracetti對電影及演員高度評價：「詳細了解過蘇樺偉的真實故事後，對我來說是一個很神奇的發現。吳君如扮演母親的角色非常重要，我一直認為她是一位了不起的演員。這部電影非常感人和動人，特別是描述訓練過程時，令我看得哭了。」

電影入圍多個電影節並受到重視，身為監製兼主演的君如當然開心，她說：「呢部電影係講一個輸在起跑線嘅人，點喺人生上追返上嚟，我覺得依家全世界都好需要呢種正能量，我哋團隊好開心可以製作到呢部電影，帶畀全世界嘅觀眾，係一個Perfect Timing。」

預告曝光後，被外間大讚演繹蘇樺偉十分神似的男主角阿炳，對於電影能入圍多個電影節感到開心：「好開心電影可以去到歐美等唔同地方畀觀眾欣賞，雖然疫情關係未能到當地，但希望各地觀眾都睇得享受，同感受到當中嗰份情同熱血。」

（即時娛樂）