森美受情緒病困擾近10年 閱讀困難記性差影響工作 (17:18)

森美日前亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的《健康‧旦》節目，探討情緒健康話題。有接近10年時間陷於情緒抑鬱的森美表示，在2003年至2004年期間，每天完成商台節目後，都會怪責自己工作表現欠佳，又擔心觀眾反應，故開咪後不敢回辦公室，會立即離開公司，起初他以為是工作壓力，直至發現配音及司儀稿上的文字，都有閱讀困難，記性亦開始變差，才決定找醫生求助。

當時醫生診斷森美患有專注力失調，亦是都市人常見狀况，森美說：「好多天才都有，愛恩斯坦都有過，放心唔驚啦！」他指自己經常四處張望，集中力低，加上本身情緒問題，導致專注力失調；後來透過藥物、情緒治療和信仰支持，森美花了4至5年時間才康復。

森美表示工作壓力由大學一年級進入商台時開始，覺得自己創造力不足、音樂知識不足、文筆及說話能力不濟，訓練自己同時又會不斷對自己要求愈來愈高，超越了自己能力做到的事。

森美透露情緒病需同等時間治療復原，他常以過來人身分，跟大家分享處理情緒問題。康復後，他透過電台節目及文章分享快樂，並提醒自己保持開朗，每日也開心快樂。被問到家人時，他表示較緊張小朋友情緒，女兒較穩定及冷靜，相反兒子像他，經常走來走去，十分活躍。

（即時娛樂）