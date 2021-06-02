獻唱不同年代廣東歌 張敬軒藉《明星》向哥哥梅姐致敬 (18:45)

張敬軒接受叱咤903《廣東爆谷》訪問，在AVON錄音室內即場獻唱多首他喜愛的時代曲。他表示2010年代算是自己最茂盛的時間，入行了一段日子的他感覺已融入香港樂壇，是樂壇一分子。軒仔說︰「當時的香港樂壇以樂隊及唱作歌手為主，音樂性很強，我們『創作4小強』包括我、方大同、王菀之及張繼聰創作了不同的音樂作品。」

軒仔在節目中首次公開獻唱王菀之的《突然一生人》，大讚王菀之的作品如詩詞般優美。獻唱葉德嫻《不捨也為愛》時，他說︰「綵排這首歌時，我唱到哽咽，因為很多廣東歌歌詞都會記錄當下的生活形態及社會面貌。這一年，我有很多朋友因為種種原因離開香港。我自己都是一個背井離鄉的人，這一種離愁別緒的心情令我感慨，同一個地方，同一份歌詞，今日再唱另有一番味道。」

節目尾聲時，軒仔獻唱出1970年代電視劇主題曲《明星》。他說︰「哥哥（張國榮）、梅姐（梅艷芳）、羅文、Deanie姐（葉德嫻）等天王巨星都曾經在AVON錄音室錄音，所以今晚在這裏，很希望透過這首歌向他們致敬。」

叱咤903 Colin由去年7月1日展開了一連365日的《明日之廣東歌》企劃，由資料蒐集、篩選和整合，用一年時間寫下廣東樂壇歷史和野史，結集成《明日之廣東歌》收藏本，限量推出合共903本，收藏本已於昨天（6月1日）中午開始預購後15分鐘售罄。對於這個企劃，軒仔說︰「傻佬才會這樣做，將橫跨幾個年代的廣東歌通史集結成這本《明日之廣東歌》收藏本，很多謝你為香港樂壇做了這件事！」

（即時娛樂）