跟28位女聲合作｜陳輝陽作品音樂會首登紅館：有今生無來世 (18:57)

音樂會海報上也寫上「紅館，有今生無來世」。（大會提供）

以陳輝陽創作的歌曲作主軸的《陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會 人來人往》，為28位女聲組成之「聖少三部曲」最終回。

繼2016年首演《少女的祈禱》，到2018年香港、澳門兩地的《上一次流淚》，到原訂2020年情人節上演之《人來人往》，三部曲原計劃於5年內完成，然而因為疫情3度延期後，再以「有今生無來世」的決心入紙，雖然沒有明星招徠，最後仍取得「紅館入場券」，並於本月25日移師紅館舉行一場音樂會，明天（3日）起於城市售票網公開售票。

陳輝陽表示和團隊知道能改在紅館舉行作品展，固然興奮雀躍，正如宣傳海報所寫：「紅館，有今生無來世！」但同時也感憂心，因為整個籌備工夫要從頭做起，特別是串連所有故事中的一道橋。

陳輝陽在構思作品展故事期間，腦中一直出現工作室窗外的一道橋。橋早上聚集喧嘩的人，晚上聚散着落寞的燈，這道橋聯繫了人與人的關係，亦見證人與人分離，作品展主題最終鎖定「人來人往」，一段關於28個女仔在橋上的友情故事。

陳輝陽說：「原本喺麥花臣（場館）已經整好條長方形橋，但紅館大太多，觀眾亦喺紅館見過唔同嘅橋，要畀新鮮感必須創新，最後諗到整一座圓形嘅橋，你可能會覺得好詫異，但就係想挑戰一下。」不經不覺，陳輝陽與28位女聲合作已經5年，慶幸沒遇過有人搞小圈子、搞是非，反而成員間互相照顧。

（即時娛樂）