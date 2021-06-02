《好聲好戲》謝師宴｜陳自瑤贏冠軍獲囡囡讚厲害 王祖藍宣布籌備第2季 (22:25)

王祖藍表示台慶前不會有第2季，因稍後還有很多新節目，不用太快翻炒。（劉永銳攝）

陳自瑤表示希望有機會跟汪阿姐（左圖）合作拍劇；王祖藍（右圖）席間宣布《好聲好戲》會有第2季。（劉永銳攝）

【今晚直擊】汪明荃、陳自瑤、馮盈盈及一眾配音員等，今晚（2日）於電視城出席《好聲好戲》謝師宴。席間率先播放首屆畢業作品《侏羅紀世界》幕後配音實况，無綫首席創意官王祖藍亦宣布節目會籌備第2季。

陳自瑤在總決賽擊敗馮盈盈和張振朗，榮膺「好聲好戲傑出聲演總冠軍」，她表示是意外收穫，事前完全沒想過獲獎，最初只希望透過比賽改善聲線和演技，並挑戰自己，之前未做過配音員，最多只是為劇集後期配音，她說：「今次比賽過程很艱辛，短期內不再試了。」

談到汪明荃（阿姐）提議公司開劇給她擔正做女主角？陳自瑤表示多謝阿姐一路給予鼓勵，又肯幫後輩發聲，她說：「無論能否實現，已經感動和滿足，如果有機會跟阿姐合作拍劇就更加好。」問到女兒見她贏冠軍，可有讚她厲害？陳自瑤表示有，因她在家中練習時，女兒也在旁看着，所以特別有共鳴。

祖藍表示開始籌備第2季，但形式上會有轉變，播映時間方面，祖藍表示台慶前都不會有，因稍後還有很多新節目，不用太快翻炒。他稱為節目碌盡人情卡，但其實還有很多神級配音員未亮相該節目，希望下季可邀請他們出山，例如馮盈盈老師龍寶鈿，對方以前是梅艷芳御用配音。

（即時娛樂）