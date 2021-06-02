粉絲大手筆賀「龔水」訂婚一周年 呂慧儀嗌感動：佢哋好可愛 (23:18)

MIRROR成員姜濤早前22歲生日，「姜糖」豪擲逾50萬元為偶像大搞生日祝賀兼造勢活動；其後，ERROR成員193（郭嘉駿）推出首支個人單曲《睡到三點》，一班「老婆」（粉絲）亦買下20個燈箱廣告及派雪糕為「老公」造勢。在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「龔水CP」熊若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）同樣深受粉絲支持，為慶祝「龔水」於劇中訂婚一周年，在將軍澳和調景嶺港鐵站、坑口巴士站等，落了非常顯眼的燈廂廣告位，有指廣告費約60萬港元。

對於「龔水黨」炮製的驚喜，呂慧儀接受《明報》訪問時表示很感動，因她一直忙於開工，也差點忘記「龔水」訂婚一周年，幸好有粉絲提醒。「佢哋好熱血、好上心、好可愛，一路幫我打氣，好感恩。（『龔水』結婚要請佢哋飲。）睇吓之後拍有冇機會啦」。她多謝一班「龔水黨」花如此多時間、心思及金錢給「龔水」驚喜，亦不忘多謝《開心速遞》的編劇，「我哋啲編劇一路鋪排落嚟嘅故事都好感動佢哋（粉絲），『龔水』線先會咁得佢哋喜愛。希望遲啲疫情好返啲，我哋有機會喺活動或聚會可以畀我哋見吓面」。呂慧儀亦承諾會努力拍戲，以報答粉絲的支持。

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（即時娛樂）