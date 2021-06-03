感恩身邊有班好姊妹 衛蘭拍《聲夢傳奇》自我反省唱功 (17:15)

衛蘭（Janice）早前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒訪問，分享治癒系專輯《It's OK To Be Sad》感受。提到被外界形容為「治癒系歌手」，Janice非常感恩︰「我覺得這是我的使命，身為歌手很希望能透過音樂幫助人，即使只幫到一個，我亦已經成功了！我希望透過點題作品《It's OK To Be Sad》鼓勵大家，不開心時不可以抑壓情緒，要釋放出來。」

Janice說她不開心會找一班好姊妹傾訴︰「王君馨會給我很多有用的意見，她要求很高，常提醒我在衣著上如何可以更好，在台上如何可以更靚和有氣勢。鍾舒漫、鍾舒祺很搞笑，每次跟她們談天就會忘記不開心事。」提到妹妹衛詩，Janice說︰「我會主動問她意見，她會給我方向和肯定，令我下決定時更有信心。」

提到一班《聲夢傳奇》學員，Janice表示︰「見到他們上台時有勇氣和信心，令我自覺也要進步。評判的意見也令我反省自己的表演和唱功，所以很感恩有這個參與機會。（落場比賽緊張？）會！身為導師，如走音或甩拍子會被人話，所以很緊張。不過，老師都是人，在某些日子或會唱得不好，但一定會盡力做到最好。」

（即時娛樂）