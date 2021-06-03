陳欣妍化身「藍精靈」拍廣告 張達倫演《見怪》被淋液體 (16:44)

陳欣妍（Shirley）主演的電影《我的印度男友》，上映後票房不俗。Shirley最近除忙宣傳電影外，更忙於拍廣告，早前她化身「藍精靈」，第2年拍攝新一輯啤酒廣告。

穿上藍色低胸裙的Shirley輕鬆完成拍硬照部分，就算之後拍攝影像部分，需要躺在梳化上騷長腿亦毫無難度，事關今次是第2次跟廣告導演合作，默契十足。Shirley自爆客戶無限量供應清啤，飲足一年也毋懼增磅，因一直有做運動，清啤亦低卡，絕不擔心身材走樣。

談到工作近况，Shirley透露先前拍攝網絡大電影《見怪》，導演希望戲中演醫生角色的Shirley成熟穩重兼有古銅膚色，因此要求化妝師用深色粉底，為皮膚白晳的Shirley化妝。由於電影長期在戶外取景拍攝，面對酷熱天氣的Shirley已火速曬黑，開工3天已達導演要求，還出現背心印兩截色呢！

張達倫亦有份參與該電影，他演島主角色，首天到劇組試造型時，不停更換服飾配搭，試了很多造型，又要做幾個恐怖傷患特技化妝，花了逾20小時，被造型師的技巧嚇倒。有場戲張達倫要做「活死人」，劇組用幾天時間，嘗試做特別液體效果，拍攝當天把這些液體淋他全身，還弄了好幾次，液體黏着他幾個小時，幸好沒有令皮膚敏感。

（即時娛樂）