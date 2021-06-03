有線花逾千萬製作費採訪東奧 楊思琦余潔滢愛看體操項目 (19:30)

【今日直擊】有線寬頻通訊有限公司主席邱達昌今日聯同有線體育頻道總監蔡富華、楊思琦、余潔滢、梁諾妍、李尚正和盧頌恩等，出席東京奧運尚餘50倒數日記者會。

蔡富華表示有線會派新聞和體育組同事4至6人赴日本採訪，7月初起程，並先隔離。香港開電視亦打破傳統兼不惜工本，除新聞和政府指定要播的兒童節目，奧運期間會全天候播奧運賽事，變成好似奧運台，而整個製作費逾千萬元。

楊思琦表示2008年曾到北京參與奧運直播，現場看比賽和採訪得獎運動員。她表示喜歡看體操賽事：「男女體操都喜歡看，選手身輕如燕，很吸引，乒乓球、排球和跳水也喜歡。」她稱女兒沒運動天分，之前學游水，但疫情下停了習泳，10個月大的兒子亦只能留在家中玩耍，她說：「想帶囝囝去公園，但太細，他的童年就在家中度過，待他大一點才帶他戶外活動，親親大自然。」

余潔滢表示也愛看體操項目，透露小學時曾玩體操，做到拱橋動作，她期待奧運來臨。問會否和家姐余香凝一齊看？她說：「家姐湊B女很忙，因為餵母乳，夜晚都要起牀。（無覺好瞓？）她會補眠，湊得亦好熟手。（你幫手湊？）我幫不上。」

（即時娛樂）