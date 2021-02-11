對親家？｜「小豬比」孖陳敏之囝囝到沙灘玩 陳展鵬唔呷醋：拖手仔冇問題 (20:00)

黃翠如和老公蕭正楠日前在社交網拍片，展示「四」和「六」手勢，惹網民聯想。（Ig影片截圖）

陳展鵬表示囡囡仍然很黐他，又指囡囡跟敏之囝囝拖手仔絕無問題。（Ig圖片/林蘊兒攝）

【今日直擊】陳展鵬、姚子羚、陳自瑤、蕭正楠及黃翠如主持的無綫全新節目《500日後》，將於下周一首播，展鵬、子羚和自瑤今天出席記者會。

展鵬太太單文柔日前帶女兒「小豬比」，跟陳敏之與兒子雷子樂一齊到海灘玩，單文柔在社交網貼出小朋友手拖手相，有網民提議他們對親家。展鵬否認為女兒選女婿：「睇定啲先，等佢哋先交往，拖手仔冇問題，我亦冇呷醋，現時女兒仍然好需要爸爸，在女兒面前我變英雄，嗰刻很有滿足感。」

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子羚的媽媽是台灣人，疫情前返台灣探親，結果一直滯留在當地一年多，最近才返港。她說：「分隔兩地很久沒見媽媽，之前擔心她坐飛機有感染風險，畢竟年紀大，所以一直未有回來。她赴台灣是探親順便看醫生，因為有健保。」子羚表示母親在台灣爆疫情前已返港，可以家居隔離，所以覺得感恩。

明天是「六四事件」32年，翠如近日在社交網貼了和老公蕭正楠做運動短片，期間擺出「四」和「六」手勢，惹網民聯想。翠如原本今天出席記者會，卻臨時缺席，公關解釋她有工作在身，趕不及現身。

（即時娛樂）