返無綫險迷路 朱千雪冇膽量著泳裝參賽 對生B順其自然 (21:25)

【今日直擊】朱千雪、馮盈盈、陳曉華、陳楨怡及郭柏妍，今日出席《2021香港小姐競選》記者會，呼籲有意報名參加港姐的女士，在截止報名日前把握最後機會。

朱千雪9年前參選港姐入行，她大嘆時光飛逝，相隔1年多未回娘家的她更險迷路。她表示多年來最大得着，是學懂打扮、與傳媒應對和工作捱得，有助她在其他行業發展。她說：「參賽最難忘穿泳裝和才藝表演，當年沒想過肥瘦或靚不靚問題，就穿泳衣面試，訓練出膽量，現在沒本事再敢上台參賽。」

記者取笑千雪婚後幸福肥，她聲稱婚後身形改變不多，只是律師樓工作繁重，較少時間做運動所致。她表示等公司安排合適劇本，可是工作太忙，暫時無意計劃回巢拍劇。提到好姊妹岑杏賢懷孕，千雪本人採順其自然態度，幸雙方父母未有心急開口催她生BB。

陳楨怡和陳曉華視千雪為偶像，同場恨集郵合照，大讚她性格正面樂觀，笑容很甜、很幸福。快將卸任的陳楨怡嘆時間過得太快，她日前首次做完慈善騷司儀，她謙稱不可以取代馮盈盈地位，做司儀仍有很多進步空間，卸任後想拍劇和司儀兩方面發展。陳曉華早前小休，3個月重了10公斤（22磅），由於新劇《廉政行動2022》將開拍，正積極狂做運動減肥，現已成功減去5公斤，希望再努力以最佳狀態開工。

（即時娛樂）