專訪｜不抗拒與前夫林曉峰合作 康子妮：為噱頭就免問 (23:36)

康子妮與林曉峰（阿Lo）結婚18年，育有兩名兒子林寶與林熙，組成溫馨四口之家；直至去年，兩人突然驚爆離婚，但大家再見亦是朋友。回復單身的康子妮，首個幕前工作是演出ViuTV真人騷節目《中女唔易做》，她表示不抗拒跟阿Lo合作做節目，但要視乎目的，若然是為噱頭就免問，「我絕對不認同將別人的私人生活，作為公眾學習的資料」。她說雙方沒有將對方置諸死地的心態，始終兩人都想一對兒子好，而且很多家中事情她仍需負責，故現在不是同一屋簷下更要溝通。

事業重新出發，感情是否一樣？康子妮卻顯得有點避忌，「沒想這些，現在又工作又要照顧小朋友，自己的Me Time亦十分重要，時間不夠用，朋友也投訴沒時間見面，幸好他們體諒」。至於有否機會與阿Lo復合，她說沒去想，亦不想講這些。

康子妮在節目中化身連鎖米線店員工，帶位、落單、水吧和洗碗等一腳踢，令一向自覺什麼也能勝任的她亦要投降。今次體驗讓康子妮對自己加深了解，EQ亦提升，發覺轉變心態可以令事情改變。康子妮自爆第一天拍攝因被客人罵她落錯兩次單，她一時控制不到情緒，躲在一角喊，但並非感委屈，而是不想自己的失誤影響米線店聲譽，當時她邊喊邊自責連米線店工作也做不來，怎樣做其他工作；店長主動上前安慰及關心她，並表示已處理好該客人的投訴事件，令曾自以為讀很多書便很叻的她，不禁佩服對方的機智，令自己獲益良多。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）