被轟有病徵後仍練舞 台灣確診男歌手陳零九公開道歉 (14:43)

台灣男團「五堅情」的成員陳零九確診新冠肺炎，成為首位確診台灣藝人，目前正在防疫旅館進行隔離。陳零九稱上月27日已出現呼吸困難，31號當天接受「快篩」試劑及PCR檢測，當天收到的「快篩」結果為陰性， 惟2號晚收到PCR陽性確診。陳零九被指2號當日已有病徵仍跟團員練舞和錄音，他為此在社交平台公開致歉，強調他當日在完成工作後才收到確診通知。

陳零九說︰「首先跟大家道歉，是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。」他強調事前曾致電疾病管制署，詢問是否可以為工作需要而練舞，並得到「可以進行」的回覆，眾人在練舞時亦有全程戴口罩。對於目前有份練舞的3位團員皆在自我隔離，陳零九說︰「我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」

陳零九表示當日練舞後去了錄音室配唱才回家，至晚上9、10時才收到電話說他確診，他即時在群組報告。對於被指未有第一時間公布，他說︰「我們不知道能不能公布，我們打給了1922，問說我們要回推多久，要公布嗎等等之類，他都告訴我們先不要動作，怕造成恐慌，然後就是在家自我隔離，等待新北市衛生局的通知以及疫調，我在第一時間照着1922的指示通知了所有跟我接觸的人，然後等待着新北市衛生局的疫調指令，今天下午錄完影片沒多久就收到了衛生局的電話疫調，我已對新北市衛生局告知我從27號發病後的所有足跡，只是希望發出去的訊息是完整的，而不是支離破碎，最後還是再跟各位道歉，我做錯了。也再次提醒大家，不要輕忽任何一個症狀，沒事就在家，真的有嚴重的症狀就去檢驗，等到核酸確定陰性再出門，祝大家平安，健康。」

（即時娛樂）