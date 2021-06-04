為Lucy放低形象 李璨琛拎尿片袋心心太陽鏡 網民讚偉大 (15:37)

李璨琛帶Lucy外出時，為女兒拿着裝有尿片的花花小布袋，身上又掛住女兒的心心太陽眼鏡，十分搞笑﹗（李元元Instagram圖片 / 明報製圖）

李璨琛（Sam）向來以型佬見稱，但近日完成工作回港陪妻女的他，為了照顧3歲囡囡李元元（Lucy）竟然冒住影響形象的風險，Chok住幫女兒拿着跟自己一身打扮不合襯的花花小布袋及兒童心形太陽眼鏡，令太太梁志瑩笑爆嘴﹗

李璨琛近日留港陪伴家人，既一家三口去沙灘曬太陽，又做湊仔公獨自帶Lucy去逛街。Lucy媽梁志瑩在社交平台分享照片，爆李璨琛一身打扮因為要幫女兒拿着花花小布袋而被影響，工人姐姐更爆料指Lucy的小布袋內有尿片和水樽。Lucy媽分享的另一輯照片中，李璨琛雖然沒再拿着尿片袋，身上卻掛着Lucy的心形太陽眼鏡。

Lucy媽笑言︰「今日爸爸同女兒出街，然後姐姐向阿mum暗笑個阿sir雖然he looks expensive，BUT個花print布袋堅係影響咗佢個total look。原來，呢兩父女走出嚟都係負責搞笑㗎喎﹗」不少網民爆笑留言「踢爆咗個袋原來入面係裝尿片，呢下先影響形象」、「幫手拎尿片又要幫手掛眼鏡好忙」、「Lu爸為了愛女已放棄了形象啦」，也有網民讚李璨琛好偉大，指他「一個型佬拎住呢個花花print布袋，都型吖，佢兩父女冇嘢係carry唔到嘅」。

（即時娛樂）