我在隔離的日子｜老婆兒子曾為回港避疫日期爭拗 森美陷兩難局面 (16:27)

森美、吳家樂的子女在英國求學，兩人現身節目分享有關情况。（無綫電視網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

無綫節目《我在隔離的日子》昨晚播出新一集，請來子女身在英國求學的森美、吳家樂分享。

森美的兒子在疫情爆發期間曾多次來回英國及香港，他表示最初香港爆發時，認為兒子身在外地較安全，誰知後來聽到英國稱要群體免疫，嚇到盡快安排兒子回港。森美回憶當時兒子希望多留兩星期完成所有課堂才回港，太太卻不同意要兒子立即回港。

兩母子為此爭拗，森美陷入兩難局面︰「兒子為了讀書，不能鬧他，他不是去玩，為了完成課堂。我就人生當中第一次讓他下決定，將決定權交給他，說如果真的有事，他可能回不了香港，因為買不到機票，叫他自己決定。去到最後，他讓了一步，說延遲一個星期，再讓他多上一星期的課才回香港。因為他遲了一星期走，回港後要接受14天家居隔離，他終於明白媽媽對他的好意，因為他日日在家。」

森美回憶當時不知道應如何安排兒子隔離，遂致電請教兒科專科醫生。他說︰「其實去到最後兩天，我們有隔住房門聊天。不過，看住兒子困在房內，做父母的雖然見到他，內心仍是不舒服。」

吳家樂去年12月初去英國探望在當地求學的仔女，撞正英國爆發變種病毒被香港列入禁飛區，他就設法回港，最後改從巴林回港。

（即時娛樂）