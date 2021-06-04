兒子曾被取笑戴口罩 徐榮囝囝英國學校疫情下學費減半 (17:54)

無綫昨晚播出新一集《我在隔離的日子》，訪問了徐榮及其身在英國體育學校求學的14歲兒子徐朗。徐朗表示每天都會抽時間致電父母報告行蹤，令他們沒那麼擔心。徐朗去年11月受當地爆疫影響提早回港，改透過互聯網上堂，至今年4月才飛返英國，隔離10日後正式上課。他表示在學校宿舍內隔離的那10天，會做作業、打遊戲機及做運動打發時間，每天可到花園逛20分鐘，不用整天困在房內。

徐榮透露兒子9月初到英國時，曾被同學取笑為何戴口罩，幸好兒子堅持戴口罩。疫情下不少學生都透過互聯網上堂，徐榮表示兒子的學校主動提出可以交七成學費，如選擇交全數，學校會將當中的三成學費用來抗疫。徐榮最後決定交全數，豈料當他再交新一期學費時，竟發現學校收半價。

徐榮表示兒子11月回港時要獨自在酒店隔離14日。他說兒子回來首兩天很開心，在房內打遊戲機，惟後來悶到一頭亂髮。徐榮說︰「最慘他的房間看到球場，他望見別人踢波，自己卻沒辦法踢，幾慘﹗看見他的頭髮亂糟糟，說很悶。我叫他找點事做，找些東西寫，他說都寫了，都做了。所以我幾佩服他可完成14日隔離。」

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（即時娛樂）