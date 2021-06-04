造美人｜豪花40萬變靚被嘲整容失敗 芷橋崩潰痛哭 (19:10)

5號參賽者Georgia最不滿意自己的鼻形，曾為此打透明質酸，卻在過程中出意外導致爛鼻。（大會提供）

ViuTV全新另類選美節目《造美人》下周一（6月7日）晚首播，16位參賽者先要接受首輪淘汰，餘下12位佳麗將經歷為期3個月飲食調校、身體塑形訓練課程，部份佳麗亦可參與醫學美容療程。參賽者透過不同的活動、集宿和考驗排名，最終勝出者可獲總值20多萬的獎金獎品。

首集內容圍繞初賽正式開始，16位參加者進入第一輪淘汰賽，其中7位參賽者逐一登場展示她們的愛美決心。1號參賽者劉芷橋自我介紹時，自爆幾年來豪花30、40萬令自己變靚，包括割雙眼皮、隆鼻、箍牙及參與健身課程。被問到整容原因時，她說︰「之前遇過一個男仔，我和他在性格上很夾，但他最後不認我，因為我不夠靚、不夠瘦。我以前在大學時已因外表、身材被欺負。出來工作後，別人又笑我擺在社交平台的照片，就是因為我的外表唔得﹗我要成為一個合格的女人或特別的女人﹗我是真的需要那麼多努力去變靚，才有資格成為一個女人。」

大會安排專業團隊及一班「Mean精」評論每位參賽者，以測試她們的心態是否強大。專業團隊指芷橋整容失敗，其中一位「Mean精」亦說︰「一定有整容﹗整容失敗樣嚟㗎喎﹗肚腩好大，有妊娠紋，她是有自信嘅......」芷橋聽到自己被指有自信後爆喊：「有人指我有自信，我很開心﹗」不過，芷橋見完評判團返入後台後，情緒一度崩潰。她說︰「我都想堅強，我都想愛自己，可否教我如何可以愛自己？點解我是女人？我不想做女人呀！」

任職空姐的5號參賽者冼潁琹（Georgia）自言皮膚不夠白、眼睛不夠大、鼻子不夠高。她最不滿意自己的鼻形，曾為此打透明質酸，卻因此出意外。Georgia說︰「溶解劑與第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月不可以見人。」專業團隊認為Georgia鼻子問題不算大，改造空間較少。6號參賽者胡靄琪（OK）性格傻大姐，令專業團隊哭笑不得。她說︰「我之前一直在地盤返工，風吹雨打，日曬雨淋，搞到臉上有很多斑，想透過節目執靚個人。」她又說不知道參加了選美節目，還入了16強，令全場大笑。專業團隊表示如要令OK成為美人，工程有如製造一架穿梭機。

（即時娛樂）