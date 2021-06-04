聲夢傳奇｜譚詠麟現身為10強學員進行賽前特訓 (19:43)

無綫《聲夢傳奇》明晚播出第8集，藍紅兩隊進行第5輪比賽，共5個回合。每隊在各回合派出1位學員對戰，由25位專業評審進行評分，得分較低者即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，該隊導師要淘汰在危險區內的1位學員。

今集以1980至2000年代的粵語金曲為主題，譚詠麟（阿倫）以「主理人」身分現身與李克勤獻唱金曲，又為10強學員進行賽前特訓。阿倫除了分享唱歌技巧及心得，更相約10位學員在清晨時一邊跑步，一邊唱歌練氣，李克勤亦到場打氣。

第1回合是藍隊鍾柔美（Yumi）對紅隊黃奕斌（Hugo），兩人均以跳唱歌曲出賽。Yumi演唱Cookies歌曲，獲阿倫大讚「跳得又唱得」。選唱張國榮金曲的Hugo賽前獲阿倫親自示範如何運用眼神及表情演繹歌曲。

第2回合是藍隊林君蓮（Kaitlyn）對紅隊詹天文（Windy）。為求突破，Kaitlyn在歌曲中加插新嘗試，卻換來評審陳奐仁的批評，指她獻唱時用力過度，製造出多餘的瑕疵。Windy想大家知道她不是只會唱高音，於是唱了一首低音比較多的歌曲。紅隊導師王灝兒（JW）認為這首歌不適合Windy唱，但仍欣賞她有勇氣想突破自己。

紅隊在第3回合派出姚焯菲（Chantel）出戰。只有14歲的姚焯菲未能理解所選的經典歌曲意思，李克勤及JW親自分享如何演繹歌曲，李克勤更教她加強「Sweet」的效果，認為她這年紀要有如此感覺。

（即時娛樂）