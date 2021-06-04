六四32年｜杜汶澤貼白蠟燭圖 王宗堯︰真相依然在心中 (20:29)

今日（6月4日）是六四32年，警方連續第2年以疫情為由禁止支聯會於維園辦燭光集會，下午2時起更封閉維園足球場、籃球場及中央草坪。

不少藝人均在facebook上載照片悼念，杜汶澤上載白蠟燭照片，留言︰「為什麼今天我要為我過去做過的錯事而懺悔？不是已經過去了嗎？道理很簡單，因為我知道，若果我不願意面對，甚至顛倒是非黑白，企圖去掩飾自己的惡行，那就代表我堅決要繼續做這些害人的事......」林夕在facebook分享達明一派《回憶有罪》MV，同時在Instagram上載蠟燭圖，他留言表示︰「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年。剩下無權者的權力：就以各自方式悼念吧。人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」

王宗堯在Instagram上載他站在民主女神像旁的照片，表示︰「兩年來，雖然形式上沒有出現，但信念，真相，依然保存在心中。#勿忘六四 #8964」梁栢堅在facebook上載周星馳《唐伯虎點秋香》劇照，將戲中的打油詩改寫為「公園裡，人不見火不點，小小城市可笑可笑。銅灣內，犬無性黑無證，叫聲百姓提防提防。」梁祖堯在Instagram上載手持打火機的自拍照，並寫上歌曲《沒有煙抽的日子》當中幾句歌詞「手裡沒有煙那就劃一根火柴吧 去抽你的無奈 去抽那永遠無法再來的一縷雨絲 喔～」。

（即時娛樂）