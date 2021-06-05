專訪｜崇拜老公博學 林夏薇憶北京讀戲劇年代辛酸史 (23:04)

林夏薇與圈外丈夫莫贊生（Jason）2015年結婚，至今恩愛如昔。本身是17間食肆老闆的她雖是商界女強人，私下卻是很崇拜老公的小女人。「家中很多重大決定都由老公話事，我很尊重他的意見」。林夏薇眼中的Jason是個非常博學的人，天文、地理、歷史、物理及化學知識無所不曉，就連買棵菜、買磚豆腐的價錢也知道。「這是我很佩服他的地方」。夫婦二人幾年前為事業各有各忙，甚少時間見面，關係有如同屋主。林夏薇認為夫妻要有足夠的時間相處，關係才能保鮮，為此一度暫停演藝事業，將重心放在家庭上。「老公也不會因為工作而忽略了我！他有時知道我煮了飯，即使很忙也會回來，陪我食完後再去工作或應酬」。

畢業於北京中央戲劇學院，林夏薇一直予人平步青雲的印象。「我也捱過苦，只是無人知」。林夏薇回憶當年在中央戲劇學院讀書，為了爭取一個學習機會，一個人跑勻多個劇組遞資料。「他們看也不看就將你的資料扔掉…也試過拍足一日戲無錢收，連30元的群眾演員酬勞也被人呃」。這些事，林夏薇至今仍歷歷在目。「不過，我要多謝這些經歷，令我現在變得更強大，充滿正能量」。

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（即時娛樂）