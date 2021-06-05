開直播激烈爭執 馬天樂爆粗斥林雅詩派綠帽欺騙感情 (00:14)

林雅詩去年爆出被經理人兼男友馬天樂背叛，男友「偷食」女助手並育有一子，令她大受打撃。她跟馬天樂之後被傳分手，林雅詩曾表示跟馬天樂有聯絡，但只談工作。

當外界以為林雅詩與馬天樂已分手，但原來他們未斬纜。林雅詩今晚突然在社交網做直播，見她身處個單位內，情緒失控爆喊，此時鏡頭外傳來馬天樂的聲音，跟林雅詩激烈吵架。林雅詩說開直播在此講清楚，馬天樂連環爆粗又侮辱性字句，爆當日林雅詩追求他，後來又勾三搭四：「畀幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，你想講咪講囉。依家日日同我一齊住，但又話有男人追你，又話同佢冇嘢，欺騙我感情。」

馬天樂對林雅詩說：「我冇諗過放棄你㗎，係你放棄我。」林雅詩喊著還擊：「你話我對你唔住，我還畀你囉，還條命畀你得未呀？」馬天樂再說：「你唔使還畀我，你對我點我好清楚，唔好繼續傷害我。你拖住我，但又同我講被第二個追，代表咩呀？係你對我唔住，唔係我馬天樂呀。我忍咗你好耐，一頂一頂綠帽畀我戴。你呃我在先，係咪呀？」林雅詩爆喊，馬天樂叫她停了直播，又說要離開，畫面一度黑色一片，只聽到兩人的聲音。

（即時娛樂）