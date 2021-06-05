徐熙媛公開夫妻鬧翻原因 汪小菲對離婚事不知情 (13:51)

徐熙媛（大S）驚爆離婚，她向台灣傳媒證實與汪小菲已在辦理離婚手續，結束10年婚姻。不過，汪小菲卻向內地媒體表示︰「我不知情。」

大S向台灣《ETtoday星光雲》透露夫婦鬧翻的真正原因，是因為汪小菲凌晨在微博發的帖文令她非常生氣，兩人為此在電話中大吵一場。大S經理人廖瑋琪表示大S與汪小菲只是吵架︰「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒什麼事」。

事實上，汪小菲今日凌晨在微博發文表示︰「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約了10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距。我們現在公司欣欣向榮，而台灣一片慘淡。在台北的酒店同事們你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍。」 ​​​​未知汪小菲是否因為這段微博帖子激嬲老婆。

今日大S宣布離婚消息傳出後，他在微博發文︰「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。 ​​​​」

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（即時娛樂）