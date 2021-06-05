不忿被屈做小三 張惠雅反擊網民︰亂打幾句覺得好有道理 (20:33)

32歲前HotCha成員張惠雅（Regen）自與台灣男友分手後，體重急跌至84磅，去年被蚊蟲和沙蝨所咬的右腳，更因為黑色素愈變愈黑而看起來滿佈黑斑，到診所求醫被一度誤會有吸毒習慣。Regen的右腳照片曝光後惹來網民負評，有人更重提當年她介入薛世恒與陳法拉婚姻的傳聞，甚至指HotCha是因為她才解散。

Regen不甘被抹黑，在社交平台撰寫千字文反擊。她在文中自認「EQ好差」及「個人本身癲癲哋」，會為不開心事在社交網「亂咁放負」。Regen說︰「每一次，每一次啲人都要屈我係小三，我真係介意。曾經對我傷害過嘅人，我都係唔會忘記佢哋。誣捏（衊）我放假新聞、迫我影假新聞相、迫我做拆散Hotcha嘅罪人，一條又一條嘅罪名放喺我背上，嗰啲背後捅我刀、嘲笑我，又同你好似好好朋友，依家嘅我都會學識斷捨離呢一啲對自己有害嘅人。我好記得有事嘅時候，重要嘅人一句嘅說話都冇幫過我，或者輕輕鬆鬆踩幾腳，畀我慢慢咁跌入谷底。」對於被誤會有吸毒習慣，Regen強調她「最毒嘅都係飲酒」。她說︰「酒精好多化學性合成物，唔靚嘅酒都可以好傷身體，吸毒都唔會淨係爛得對腳啦我估。」

Regen斥網民眼中只有攻擊和批判，指他們「坐喺度亂打幾句覺得自己好有道理」。Regen說︰「香港生活實在太攰，唞氣都覺得好困難嘅時候，畀多少少關心別人，但係你哋呢班人，係呀我癲癲哋呀，就係過往你哋所有嘅誣捏（衊），令到一個未做過小三嘅人、討厭小三嘅人，成為咗一個好似全世界公認嘅小三。淨係識得揸住一張相話咗我咁多年，咁叻嘅查個真相出嚟啦，查到真相邊一個當時屈我嘅，畀番啲獎勵金又得，要一啲酬勞又得，橫掂我畀人屈咗咁多年都好想搵到真相......唔好踩人哋嘅夢想，踐踏人哋建立嘅嘢，因為咁樣你永遠都係只係喺最低層，畀呢個世界慢慢侵蝕你，直到下一世再下一世再下一世。」

（即時娛樂）