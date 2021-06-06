Chill Club音樂會︱姜濤趁放假打疫苗 預告或出埠工作 (14:03)

姜濤、陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini及李幸倪演出《CHILL CLUB : A New Stage》音樂會。小休後的姜濤在音樂會的Solo環節上穿上黑西裝演唱《Master Class》、《一號種籽》等歌曲，又首次公開演繹《孤獨病》。他跳唱時胸口位置若隱若現，令台下眾姜糖尖叫。放假前曾在社交平台放負，姜濤有感而發地說︰「要相信自己，前一排我可能不夠相信自己，好多謝Chill Club讓我休息才出席活動。」

完騷後，姜濤與Ian結伴受訪。姜濤自言已沒有事，亦不覺得自己變瘦。他說︰「公司讓我放了一星期假，主力睡覺，也打了疫苗，因為稍後或要去外地工作。打針後沒有出現副作用，但我很怕打針，也很久沒打針，所以心情很緊張。不過，為了家人及方便工作，也要接種疫苗。」

提到他跳唱時似不夠氣，姜濤說︰「我出場前心跳加速，比之前MIRROR演唱會還緊張，因為MIRROR開騷有隊友陪，而且我已有段時間沒站台，所以緊張。」姜濤表示為試新形象，西裝外套入面是真空。他笑言如大家不接受，下次穿回樽領衫。

Ian星期三（6月9號）生日獲粉絲在巴士站登廣告慶生。他表示近日工作太忙，未有時間去打卡，正日那天也會在工作中度過，之後跟女友食飯慶祝。姜濤仍未想好送什麼生日禮物，Ian笑言︰「想不到的話，就明年才送。」

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（即時娛樂）