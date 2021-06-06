徐熙媛單方面宣布離婚 汪小菲無損心情約朋友開P歎紅酒 (15:11)

台灣女星徐熙媛（大S）昨天單方面宣布離婚，惟身在內地的汪小菲說他不知情。汪小菲母親張蘭昨晚在社交平台開直播帶貨時否認兒媳婚變，更透露汪小菲和朋友正在家中打邊爐。她表示兒子心情不錯，飲70年貴價紅酒。直播期間，汪小菲未有出鏡，但從片段可聽到飲飲食食的喧嘩聲。

有內地網民指張蘭直播不到半小時，有男子敲門及大叫「別說，行嗎」，張蘭起身開門並說「我沒提你」，男方嬲爆表示「我都看見了」，令張蘭有點尷尬。雖然鏡頭未有拍到男方的樣子，網民估計是汪小菲，他不滿母親在直播中提及自己。

另外，有網民翻出大S從前提及夫婦相處的節目片段，當中包括她6年前上《康熙來了》時提及生大女時，妹妹徐熙娣（小S）與汪小菲爭入產房陪產的情形。由於當時只可有一人陪產，大S選擇了妹妹，汪小菲不滿表示︰「憑什麼她進去？我要第一眼看到我女兒。」小S最後聽從母親說話讓出位置，留在產房的汪小菲雖然能見證女兒出世，卻因為在女兒出生後瘋狂拍照被大S趕走。小S在節目中嘲汪小菲︰「我是要握着你的手給你鼓勵，他只是想要看到嬰兒的第一眼，你看他多自私。」

（即時娛樂）