調教你MIRROR︱記招上互篤 姜濤喪食暴肥 盧瀚霆扮素顏 (18:03)

Anson Kong承認隊員之間有芥蒂，但大家說出心中所想後已經沒有事。（鍾偉茵攝）

柳應廷在記者會不停爆料，結果被隊友指他最貪靚。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】ViuTV《調教你MIRROR》明晚（7號）首播，MIRROR 11位成員、經理人花姐（黃慧君）及梁祖堯（阿祖）今日出席宣傳記者會。MIRROR表示節目令他們更團結，希望有機會出埠拍攝第2季。花姐卻笑言看見MIRROR更團結，她竟然有「瀨嘢」的不安感覺，擔心12子會聯手對抗她。

姜濤自爆入營第一日已放下戒心喪食，睇住自己身形起變化，一度有絕望感覺。邱士縉（Stanley）笑姜濤當時肥腫難分，柳應廷（Jer）亦爆料指姜濤可以一口氣食3、4包薯片。MIRROR在節目中素顏上陣，Jer卻指李駿傑（Jeremy）及盧瀚霆（Anson Lo）造假，每天化完妝就扮剛起牀。Jer隨即被爆最貪靚，要問隊友借遮瑕膏及髮尾油，他解釋︰「又不要太真實，要遮暗瘡。」

江𤒹生（Anson Kong）在節目中承認隊員之間有芥蒂，他被問到此事時說︰「芥蒂來自缺乏溝通，不知道大家內心想法導致小誤會。男仔比較爽快，食餐飯將事件說出來就沒事。」

MIRROR揚言入營後更齊心，有意見時會齊心對抗花姐。陳卓賢（Ian）笑言︰「對抗還對抗，不一定成功。我們上次拍MV時想爭取做一些事，集合12人去對抗，還是被花姐的權威壓倒，我們還是失敗。」

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（即時娛樂）