Supper Moment主音Sunny與圈外女友低調結婚 (19:43)

樂隊Supper Moment(SM)主音Sunny(陳仕燊)去年9月宣布向相戀多年的圈外女友Emily求婚成功,兩人今日在教堂內舉行婚禮,正式結為夫婦。Sunny在社交平台跟大家分享這個人生重要時刻,除了跟太太手牽手的合照,還有親吻相,甜蜜放閃,並留言「執手開始一輩子的旅程」,鄭欣宜、張繼聰、王灝兒(JW)及吳若希等紛紛送上祝福。

SM隊友也有出席婚禮,阿雞(梁燿鵬)在社交平台上載照片,留言︰「兄弟,恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗。從以前覆句SMS都嫌麻煩,到而家能夠籌備整個婚禮,為咗另一半上婚前培育課程,組織自己嘅家庭,咁多年來,深深體會你對尋找幸福嘅熱情,Wishing you and Emily lots of happiness and happy marriage.以後就係人生另一階段,enjoy the game bro。俾你放埋聽日後日好rehearsal,記住買吸塵機械人,兩個人住好多頭髮。」CK(張祖光)恭喜之餘,爆Sunny由從前連插雪櫃電掣也不會、換部智能手機都覺得煩,到現在學會做家務。

早前有指SM演唱會門票銷情麻麻,大會主辦寶輝娛樂老闆謝嘉豪表示,門票已賣出九成半,現在尚餘少量座位。謝嘉豪稱一直相信SM,相信他們兩場九展演出不會令樂迷失望,又透露計劃待疫情轉好,會帶SM展開歐洲巡迴,讓世界更多人聽到他們的音樂。

