Supper Moment主音Sunny與圈外女友低調結婚 (19:43)

樂隊Supper Moment（SM）主音Sunny（陳仕燊）去年9月宣布向相戀多年的圈外女友Emily求婚成功，兩人今日在教堂內舉行婚禮，正式結為夫婦。Sunny在社交平台跟大家分享這個人生重要時刻，除了跟太太手牽手的合照，還有親吻相，甜蜜放閃，並留言「執手開始一輩子的旅程」，鄭欣宜、張繼聰、王灝兒（JW）及吳若希等紛紛送上祝福。

SM隊友也有出席婚禮，阿雞（梁燿鵬）在社交平台上載照片，留言︰「兄弟，恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗。從以前覆句SMS都嫌麻煩，到而家能夠籌備整個婚禮，為咗另一半上婚前培育課程，組織自己嘅家庭，咁多年來，深深體會你對尋找幸福嘅熱情，Wishing you and Emily lots of happiness and happy marriage.以後就係人生另一階段，enjoy the game bro。俾你放埋聽日後日好rehearsal，記住買吸塵機械人，兩個人住好多頭髮。」CK（張祖光）恭喜之餘，爆Sunny由從前連插雪櫃電掣也不會、換部智能手機都覺得煩，到現在學會做家務。

早前有指SM演唱會門票銷情麻麻，大會主辦寶輝娛樂老闆謝嘉豪表示，門票已賣出九成半，現在尚餘少量座位。謝嘉豪稱一直相信SM，相信他們兩場九展演出不會令樂迷失望，又透露計劃待疫情轉好，會帶SM展開歐洲巡迴，讓世界更多人聽到他們的音樂。

（即時娛樂）