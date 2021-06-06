僱主的煩惱︱外傭與司機集體辭職 蔡一鳳：我性格和善遭欺負 (23:10)

亞視前高層盛品儒和太太蔡一鳳（Michelle），育有一對2歲多的龍鳳胎子女，一家四口居於赤柱面積7000呎的獨立屋，並聘用6名外傭及2名外籍司機。去年Michelle懷疑外傭偷竊價值10萬元的寶石戒指並報警處理，最後事件因證據不足，法庭判外傭無罪釋放。不過，她最近又遇上煩惱事，在一個月內家中6名外傭及司機先後辭職，部分外傭服務更未夠一年，令Michelle的日常起居生活大受影響，忍不住撰寫了千字文予勞工處職業介紹所事務科投訴，還在社交平台公開信件內容。

Michelle懷疑有人教路，教外傭借故離職，最離譜是故意犯錯博炒，竟讓她一對子女吃未剪碎的肉塊和飲變壞牛奶，令小朋友嘔吐不適；另有一名外傭司機經常發生撞車意外，一年內撞車4次。

今日Michelle接受《明報》電話訪問說：「那些外傭一齊辭職，有些服務一年半至2年，有些是新入職服務不超過3個月。她們以『不能太多工人一起工作』為理由要求離職即刻走，可是我太忙未有時間處理。於是她們故意犯錯、自動賠償代替離職通知、兩度報警再向菲律賓領事館和中介公司求助。外傭連同司機7人齊齊集體辭職，只有一名司機沒有走。我覺得像有預謀，因為事件太突然和巧合，明顯有心要整蠱我。」Michelle現在親自照顧一對子女，下午返工則交奶奶家看管，晚上又接回家，非常頻撲。Michelle形容事件令她非常勞心，精神上也受虐待，還損耗不少金錢，人財兩失。

她說：「司機撞車維修費30多萬元，支付4名外傭抵港住隔離酒店費近8萬元，再加每名外傭的中介費及來回機票錢，合共超過50萬元。」她認為自己性格太和善才遭欺負，已決定追究，不是為得賠償金錢，而是誓要討回公道。經歷事件，Michelle對外傭失去信心，已急聘本地鐘點打理家務，亦會聘用本地專業保母照顧一對子女，希望再沒有同類事件發生。

（即時娛樂）