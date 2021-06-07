胡鴻鈞飽受網絡欺凌 王灝兒 ：我同BB影相都畀人話發姣 (00:49)

王灝兒（JW）與胡鴻鈞是唱得之人，兩人參與網上音樂節目演出。JW表示入行前很喜歡黎明（Leon），她說：「第一次見到Leon時，簡直不敢置信，這個人會在自己面前。」Leon告訴她所有send到公司的Demo也有聽，聽她唱 Rihanna的《Unfaithful》，聽到想喊。JW跟黎明的合作結束，轉投另一唱片公司，約滿後加入星夢跟胡鴻鈞同門，她大讚師兄好好人。

JW一直想拍電視劇，她說：「以前拍MV，我連女主角都冇份做，只係旁邊咪嘴。」胡鴻鈞笑指因為她不是MV女主角，首歌才Hit呢！胡鴻鈞取笑師妹也自嘲，提到他的新歌《整親》，當中歌詞以「刀削面」自嘲。他說臉形被取笑多年，已經很放下，這些親身經歷，令他成長不少，所以想到用自己的經歷變成歌，用作鼓勵時下年輕人，不要害怕，要更勇敢自信活得自在。JW佩服師兄看得開，她也曾受網上欺凌，她說：「由得佢哋講囉，譬如有人攻擊你，講一些不負責任說話鬧你，千祈唔好嚴重對待。 最近有人唔鍾意我，日日留言畀我，我長頭髮就話我跟人，我紅色指甲油又話我跟誰，我同BB影相都可以有人留言問我做咩對住BB發姣？ 我唔會放喺心上囉！」

（即時娛樂）