《開心大綜藝》由現場直播變錄影 曾志偉稱冇刻意調動節目撼ViuTV (15:25)

無綫節目《開心大綜藝》昨晚以Uncle Ray榮休作主題錄影，除了邀得林子祥（阿Lam）、溫拿樂隊任嘉賓，高層曾志偉亦特地走到錄影廠，與Uncle Ray打招呼及合照。對於節目由最初標榜現場直播，到近期不時轉為錄影，志偉解釋因遷就搭景問題而迫於無奈，他亦否認刻意調動J2台節目對撼ViuTV。

志偉指因節目《聲夢傳奇》經淘汰後，學員減少需要更多時間練歌，該節目底台很難拆，至搭景拆搭有困難，他說：「焗住要錄影，我們都不想，但無辦法，之後除了父親節當晚直播外，繼而在節目連播4集『明星運動會』錄影，配合東京奧運宣傳。」他表示「明星運動會」包括拳擊、游泳、球類及田徑項目，而無綫東奧大隊已有部分出發，配合隔離政策，總數會分批派出20、30人。

對於無綫被指刻意調動收費平台節目《鬼上你架車》於J2台播出，藉以硬撼ViuTV《調教你MIRROR》，志偉說：「不應該說我們特登去打，而是有些節目在myTV SUPER播完，會安排在免費台播，因無綫晚上11時播新聞，我亦發覺客戶不看我們，也不表示會看隔籬台，所以就安排在J2台播，讓觀眾多個選擇，其實沒有說特別打邊個，因為根本打不到，他們也知道我們這段時間好慘，J2台要播賽馬，知道我們冇得打，特登將節目放在這段時間，所以根本冇得打，我們也放軟手腳。」

（即時娛樂）