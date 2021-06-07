阿倫身形發福 溫拿林子祥賀Uncle Ray榮休 (15:37)

阿倫、陳友和彭健新，跟不在港的鍾鎮濤和葉智強連線jam歌。（鍾偉茵攝）

無綫節目《開心大綜藝》昨晚以Uncle Ray榮休作主題錄影，林子祥（阿Lam）、溫拿樂隊、肥媽、區瑞強和夏韶聲等擔任嘉賓。阿Lam表示要來賀Uncle Ray榮休，他說：「如果佢等多4年，到100歲先退休仲勁啲，不過佢話100歲會開個大party，大家都等緊。」

他指疫情下很多工作煞停或押後，問可有計過收入損失了多少？他說：「呢啲冇計喇，依家都唔會諗損失幾多，只希望大家捱得過呢幾年，或者大家去接種疫苗會更快捱過，我下星期亦會打針。」

他續說：「做多啲運動，食少啲嘢，因有時間反而會控制得好啲，不過身形都冇太大變化。」對於譚詠麟（阿倫）疫情下身形發福，他笑稱：「阿倫成日都係呢個樣㗎啦，都未變過，我都差唔多兩年冇見過佢。」

溫拿「三虎」阿倫、彭健新及陳友到場，與身在澳洲的葉智強及於上海的鍾鎮濤，以視像連線合體演出。阿倫表示認識Uncle Ray多年，當年溫拿出碟，對方是第一個電台DJ播溫拿的歌，溫拿亦在電影《大家樂》與Uncle Ray合作過。

疫情下溫拿工作亦受影響，不過在美國有多個物業的陳友笑指，曾被誤會已移民當地，找他洽談到賭場登台。而「三虎」更相約出海釣墨魚，問可擔心被質疑開船P犯限聚令？ 他們強調不是開船P，釣墨魚時也戴上口罩。

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（即時娛樂）