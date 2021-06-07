外傭遮遮再獻新猷 海參變「黑參」 張敬軒愁爆：勁灰星期一 (17:03)

張敬軒的外傭「遮遮」是廚藝達人，不少網民經常留意遮遮為軒仔炮製的早餐。今早軒仔在Ig貼相和短片，他先寫道：「當你以為搵阿媽出手，你就會有好日子過嘅時候.... #你就錯了 #你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖 #我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」。

軒仔表示張媽媽問他最近一日三餐是否吃得齊，之後張媽媽叫軒仔遞電話給遮遮聽：「佢（張媽媽）話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺急凍，話佢會教『遮遮』煮一啲滋陰嘅嘢俾我食... #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感。佢兩個收線之後我問阿遮："Everything alright？" 遮："yea" 我："🥶⋯⋯👍🏻" 」

到了今早，軒仔貼了兩條疑似煮燶的食物，有網民猜是麵包，亦有網民指是海參，軒仔還用刀叉切來吃，他留言：「佢（遮遮）完勝 #完 #估吓係咩 #估中冇奬 #唔俾諗衰嘢 #我決定剪咗條MV去表達我嘅情感 #我嘅早餐之歌 #人生究竟乜事 #有請Deanie姐 #免費請你睇 #唔駛唔該。」

蔡卓妍留言：「好煙韌喎！」湯怡說：「麵包點豉油？」江嘉敏也留言：「竹炭麵包嚟㗎？」DJ梁文禮笑稱：「張敬軒，你要求神，拜一個『食神』。」有網民笑指：「黑過隻碟。」

（即時娛樂）