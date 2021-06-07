最後一次大型巡唱以紅館作結 莫文蔚邀香港時裝設計師訂製歌衫 (19:08)

莫文蔚（Karen）的3場紅館演唱會將於本周五（11日）揭開序幕，由於這次是Karen最後一次大型巡唱，又以香港作為尾站，所以她特意以香港班底製作演唱會，服裝方面不但特別重新訂製，並以3位香港本土設計師：鄭兆良（Barney Cheng）、Kay Kwok及Kev Yiu操刀。

Karen說：「所以今次個唱服裝的設計師人選，Barney絕對是不二之選，他已經為配合演唱會主題，設計了一套主打服裝。」第2位設計師Kay Kwok，Karen形容他的設計「好宇宙、好太空、好地球」，十分吻合2015年《看看世界巡迴演唱會》的主題，所以當年剛在英國回流返港，Karen已率先邀Kay合作，以其中一襲鮮紅色的長裙為當年個唱打頭陣。

最後一位設計師是以設計及製作傳統人手工藝晚禮服而聞名的Kev Yiu（姚子裕），這次Kev為Karen親手縫製舞台服裝，務求盡善盡美。Karen十分欣賞Kev的禮服設計，更指Kev的設計會令人「嘩」一聲讚不絕口。

Karen為香港站個唱，加碼專屬設計了一系列周邊紀念品讓歌迷珍藏，包括Polo Shirt、玩味十足的貼紙包和Tote Bag等。

（即時娛樂）