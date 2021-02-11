新歌遭彈唔好聽 193@ERROR反擊：唔鍾意可以唔使留意我 (20:10)

人氣組合ERROR成員郭嘉駿（193）近日推出首支個人派台歌《睡到三點》，MV上架未夠1個月，已逾120萬點擊率。有網民對《睡》有讚有彈，有網民稱193靠Auto-Tune執聲，又批評他不接受外界意見。

193在凌晨時分於Instagram限時動態回應：「接受唔到新事物、接受唔到新派歌詞、接受唔到新曲風，接受唔到Auto-Tune嘅質感，其實大可以返去睇流行經典幾十年，橫掂我嘅target audience都唔係老土保守怪。

順帶一提，其實睡到三點MV同串流平台版本係有些少分別，為咗配合返MV入面嘅意境，I will be alright呢句mixing上係唔同咗，不過藝術創作嘅嘢，明就明啦，#其實最藝術係MV內容。」

193的言論繼續被網民狙擊，甚至開post指他「走火入魔」，勸他早日成熟，接受別人意見兼改善唱功。193今午再在Ig限時動態回應：「最好笑係有啲人對號入座，又有啲人完全唔了解我就X噏，其實我由未出道已經係咁講嘢，一直有follow開我嘅人都應該知道，我冇諗過要因為呢啲『人生導師』而改變我嘅性格、言行舉止，唔鍾意嘅其實可以唔使留意我，花時間去留意一啲你哋值得嘅人仲好啦」。

（即時娛樂）