尤聲普設靈｜不捨師兄離世 羅家英哭成淚人：剩下我一個… (21:31)

【今日直擊】粵劇大老倌尤聲普上月中離世，享年89歲，今天在世界殯儀館設靈；明天上午11時完成大殮儀式後，靈柩會移奉歌連臣角火葬場火化。靈堂佈置簡潔，兩旁掛滿祭帳，橫匾寫着「福壽全歸」。遺照選用一張尤聲普身穿黑色西裝、紅色恤衫，笑容祥和的照片。遺孀潘慧玲神情哀傷，心情似乎仍未平復，需兒子和親友安慰；潘慧玲的粉紅色心形花圈放在靈堂正中央，兩旁則是長子必達與太太李金笑，以及次子必正的心形花圈。

尤聲普在粵劇界地位崇高，師弟羅家英與太太汪明荃（阿姐）、阮兆輝和兒子阮德鏘、尹飛燕、周聰玲、黃夏蕙、劉千石及李龍等前來拜祭；而白雪仙、梅雪詩（阿嗲）、陳寶珠、霍啟剛與太太郭晶晶、特首林鄭月娥、政務司長張建宗等則送上花圈悼念。

家英哥於靈堂內表現激動，哭成淚人，不斷用紙巾拭淚，阿姐在旁安慰，兩人亦有到內堂瞻仰遺容。待家英哥心情稍為平復後，二人一同受訪。阿姐稱家英哥和普哥拜同一個師父，是師兄弟關係，而她與普哥自1983年合作《天仙配》後，一直也有合作。對於普哥離世，阿姐也感到很突然，以她所知普哥因不適入院，4日後突然便走了，也不知道原因。

家英哥哽咽說：「我們太好感情，做了一世兄弟，突然就走了，剩下我一個，很不捨得。」家英哥表示與普哥之間有太多難忘回憶，他16歲開始認識普哥，1980年代後開始緊密接觸，至今已40年，一起為粵劇界創作和傳承做了很多事，從對方身上學到很多，大家亦師亦友：「我有什麼不懂都會問他，現在我再有不懂，都不知可問誰了。他的離去，是香港粵劇很大損失。」

（即時娛樂）