洪卓立內地拍劇突然抽筋昏迷兼缺氧 急送院搶救 (12:39)

有報道指曾經歷「爆肺」的洪卓立（Ken）早前返順德拍劇時，突然抽搐暈倒，Ken並從高處墮下，當時他曾昏迷10分鐘，報道指他曾腦缺氧，又口吐白泡，手無血色兼指甲變瘀，隨即送院搶救，醫生更表示Ken曾一度命危，情况令人擔憂。

英皇高層霍汶希（Mani）回覆《明報》時表示：「多謝大家關心洪卓立情况，現在他已回香港，在家裏休息中，亦都再去醫院全面檢查一次，檢查的報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一度昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速的時間送了他入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒，稍後我會叫阿Ken自己錄一段回覆給大家。今次的情况是有點特別的，因為他是突然抽筋暈倒而跌下的，但是他沒有病史，但是已經進行腦部掃描，一切正常的大家可以放心。」

至於Ken拍攝工作如何處理？Mani說：「其他工作等他復工後才開始，現在手頭上還有電影及電視劇，他們都很支持的把拍攝當期往後推遲了，而且劇組對於阿Ken工作表現非常滿意，還加了戲分呢。」

Ken回覆《明報》時中氣十足：「十分抱歉﹑亦十分多謝大家關心，同時又唔好意思要令大家擔心，我已返香港休息，個人冇乜事，係隻左手，可能左邊膊頭落地，依家未好靈活及未舉得起左手，希望快啲好返，等疫情過去再返去開工拍埋其他戲分。」

Ken表示發生事件後有開心亦有不開心，他說：「唔開心當然係令大家擔心，助手﹑媽咪同埋導演，成個過程由我暈咗﹑向後跌﹑入院同嘔吐，導演成個過程望住，佢好好不斷安慰我，成晚喺醫院陪我過，佢都好辛苦。開心嘅係我發現好多愛，原來身邊好多朋友，未必成日傾偈見面，但當你一有事，會好關心自己，好似有冇啲湯水煲畀我飲，介紹醫生畀我，非常暖心，我都希望食返多啲嘢，拍戲時做一個Fit嘅大魔頭，因為第一次演奸角，希望做好啲，之前食啲少嘢，加埋天氣熱，戲服又厚，加埋燈光關係，嗰日中暑，我返港後不停食嘢，令個人精神啲，再慢慢做運動，等自己準備好，多謝導演同關心我嘅朋友，會變返靚靚仔仔返嚟﹗」

（即時娛樂）