調教你MIRROR｜花姐爆跟Ian常嘈交：佢遇到唔開心都唔會講... (13:36)

ViuTV節目《調教你MIRROR》成為全城熱話，人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？MIRROR的12位成員將接受導師梁祖堯「調教」，期間斷絕經理人黃慧君（花姐）保護及杜絕偶像包袱。成員間還罕有地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令12位成員進化成更團結的「Better MIRROR」！

明晚（9日）播出的一集，將圍繞其中一位成員─陳卓賢（Ian），Ian認為MIRROR並不如初成軍時般齊心：「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗。」因為大家需要兼顧各自工作，令眾人步伐不一致。花姐希望借今趟旅程，靠阿祖幫Ian「Open Up」自己。

花姐表示Ian有幾個地方，令她感到擔心：「佢令人覺得同佢有好大距離，呢個距離連我同佢都有，遇到問題或者唔開心都唔會講，咁樣容易令人有誤會。」花姐自爆經常跟Ian嘈交，阿祖亦覺得他非常保護自己，有點難搞。

阿祖則安排Ian和Jer（柳應廷）到麵包店跟老闆阿Kit學整麵包，原來老闆是Ian的忠實粉絲。過程中，她一句便Hit中Ian，令他心情有點複雜。

（即時娛樂）