蔡卓妍王祖藍《給我1天》入圍三大國際影展 (15:45)

由蔡卓妍（阿Sa）和王祖藍主演的英皇電影《給我1天》，繼入圍2021年愛爾蘭頂級影展「都柏林國際電影節」及「海南島國際電影節」後，《給》再獲邀參展「第23屆意大利烏甸尼遠東電影節」，競逐包括為新導演特別設立的White Mulberry Award，同時被列入「香港新秀」單元。

《給》是李敏首次執導的作品，能夠入圍3大國際影展，李敏笑言：「作品可以在3個影展與觀眾見面，非常感激。我的希望是不辜負每一個給予機會我完成願望的人，當然少不了我的電影團隊，尤其是阿Sa，她是第一個非常積極鼓勵我當導演的好朋友。」

《給》滿載地道色彩與集體回憶，團隊走遍港九新界多個特色地方取景，勾起了阿Sa與祖藍的深刻記憶，阿Sa說：「我們走勻全香港，去過天星碼頭、大會堂等，相信大家在此留下不少腳毛，最巧合的是，還到過我和祖藍成長的地方，我小時候住過香港仔舊大街，祖藍以前則住在深水埗，這次都被攝入鏡頭之內。」阿Sa笑指自己是「南區之友」，《給》令她重返兒時舊地，直如走進時光隧道，往昔幕幕畫面呈現眼前；祖藍則說：「《給》整部戲會給觀眾一種『家』的感覺！」

戲中祖藍飾演城市速寫畫家馬賽克，念念不忘小學同學神仙魚（阿Sa飾），祖藍太太李亞男看完劇本後，便向老公說：「這個角色不就是中學時的你（祖藍）嗎？」祖藍認同說：「為什麼我會這麼喜歡《給》的劇本？因為馬賽克與我很相似，小時候我愛畫畫、音樂，對美術文藝的喜好一樣，就連對愛情的執着亦一致，當我愛上某個人，就會愛很多年，跟角色一樣長情。」祖藍與馬賽克尚有一個很大的共通點，就是父親均已早逝，難免有共鳴。

（即時娛樂）