14歲Chantel人氣直逼炎明熹 JＷ叫吳業坤「死心」：放過佢啦 (17:08)

14歲的姚焯菲樣子甜美，就連吳業坤（圓圖）也是她的鐵粉。（大會提供）

《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，各具潛力的參賽者相應「彈出」，繼炎明熹（GiGi）後，年僅14歲的姚焯菲（Chantel）亦人氣勁升，樣子聲線同樣甜美的她，在第8集獻唱《戀愛預告》，由於演繹得青澀又甜蜜，冧爆不少網民，獻唱片段還連續兩天穩佔網站熱搜榜首位。

吳業坤原來也是Chantel鐵粉，坤哥在facebook寫下「Chantel」名字，然後再在留言位補充：「I M fans」、「第一集開始」、「生到個咁嘅女就好囉，不過又會勁擔心。」由於坤哥感情太「澎湃」，Chantel《聲夢》導師王灝兒（JW）搞笑搭訕：「你放過佢啦。」獲大批網民力撐讚好，坤哥則回應JW：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民對於坤哥自封鐵粉則反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑坤哥：「算吧啦」、「一陣個小妹妹話唔知坤哥係邊位。」有人抵死留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖㗎。」

Chantel的《戀愛預告》在兩天半內，點擊率已累積至現時近60萬，並獲不少正評留言。連《聲夢》主理人及導師們亦喜獲正評：「（李）克勤JW都係功不可沒，亦引證香港樂壇欠缺嘅係傳承，無私前輩教導，後輩謙卑去領會，先可以令樂壇重拾光景。」

對於獻唱歌獲一致好評，Chantel在Instagram感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習時候，未做到好sweet嗰種感覺出嚟，你哋不斷搵辦法令我笑得甜啲。」出道僅半年的她，Ig粉絲人數已遞增至3.1萬，與勁敵炎明熹鬥得激烈。

（即時娛樂）