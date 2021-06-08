《造星II》阿Lu追尋音樂夢 旺角鬧市挑戰72小時無間斷直播 (18:45)

曾參加ViuTV《全民造星II》的崔可迪（阿Lu），參賽時是隊中的唱歌擔當，實力、顏值兼備，曾被外界盤點為《造星》的滄海遺珠。比賽落敗後亦從未放棄音樂夢想的阿Lu，去年起以NeverLu名義重新出發，一邊密鑼緊鼓推出新歌，一邊擔任直播平台主播，掙取收入發展音樂事業。

近日NeverLu參加了直播平台的「櫥窗生死戰」72小時決賽，由6月3日起至6月6日，在旺角鬧市店舖櫥窗內，不眠不休連續開播72小時，勝方可贏10萬元獎金，據知賽前已簽好「生死狀」，名副其實以生命做直播。經過4日3夜的激烈對戰，雙方憑堅強毅力和意志鬥到最後一刻，NeverLu最後在觀眾「課金」禮物榜不敵對手，未能贏走10萬元獎金，但吸引大批觀眾支持。

直播於旺角鬧市舉行，與街上途人只有一塊玻璃之隔，無論食飯還是休息時間，都在眾目睽睽下進行，連去洗手間都規定一日只有4次限定時間，一連三日的直播，吸引不少粉絲到場支持，亦吸引途人駐足圍觀，既為NeverLu帶來支持及動力，但難免也有壓力。NeverLu表示：「平日做直播最多只試過6小時，亦多數在家中或工作室開播，今次的72小時挑戰，既要玩遊戲做任務，又要照顧直播內的觀眾，同時亦要兼顧圍觀的途人，實在有點忙亂，但希望可以趁此機會走到街頭，讓更多人認識自己，亦當給自己一個挑戰。」

問及72小時內的趣事，NeverLu表示：「有趣的是本來以為自己在櫥窗裏會像動物園的動物，但後來發現在這裏看着外面，見到不少有趣畫面，雖然大部分途人都很友善，但也有人突然對我做粗口手勢，也唯有一笑置之，還望香港人放鬆一點。」

（即時娛樂）