兩公婆聯合監製 新戲開畫登iTunes榜首 何超儀陳子聰：一個好開始 (19:04)

由何超儀、陳子聰聯合監製，金球獎影帝Jonathan Rhys Meyers與何超儀等主演的史詩式傳奇電影《Edge of the World》，剛在6月4日於美國開畫，同步亦在Apple iTunes上架。電影在iTunes甫上架便登上新片榜首位置，在全美綜合iTunes及Amazon串流平台的下載榜亦佔第4位，力壓不少大片，成績不俗。

電影在美國評論界普遍獲不俗評價，尤其是對影像處理、戲中演員表現，均獲讚賞。評論界除了力讚Jonathan一改青靚白淨外表，改以粗豪形象示人外，也讚超儀演出到位，有電影網站讚超儀演出非常具壓場感，其中一場開會戲分，她的氣場壓過在場所有男士，突顯女中豪傑的領袖風範。

陳子聰說：「這是一個很好開始，拍攝這部電影是很好學習過程，擴闊我們視野，對於之後拍攝電影有很大幫助。為了追求實感，全片在大馬砂拉越拍攝，當地酷熱天氣及突如其來大雨，對拍攝是挑戰，我很感謝團隊及大馬砂拉越政府支持，讓電影順利完成。」

超儀則大讚男主角表現。她說：「Jonathan對方法演技運用十分純熟，電影角色有飲酒習慣，Jonathan為演好那種帶醉狂態，他會在Roll機前，背熟所有對白，然後把自己喝得半醉，那演出時角色便十分立體。」

（即時娛樂）